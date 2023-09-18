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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مختار: كولر أخطأ في إدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أخطأ في إدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

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وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن كولر أخطأ في إدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والتغييرات التي قام بها كولر لم تكن منطقية على الاطلاق".

وتابع:"فريق الأهلي قادر على تجاوز خسارة السوبر الإفريقي والموسم مازال في بدايته والأهلي قادر على التتويج بالبطولات ".

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