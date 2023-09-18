مختار: كولر أخطأ في إدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أخطأ في إدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن كولر أخطأ في إدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والتغييرات التي قام بها كولر لم تكن منطقية على الاطلاق".

وتابع:"فريق الأهلي قادر على تجاوز خسارة السوبر الإفريقي والموسم مازال في بدايته والأهلي قادر على التتويج بالبطولات ".