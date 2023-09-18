تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بإدارة الحسينية التعليمية

أناب الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ مدير إدارة الحسينية التعليمية لتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي وكذلك طلاب الإعدادية الابتدائية من المتفوقين دراسيًا للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ممن حققوا نتائج جيدة على مستوى الإدارة لكافة المعاهد.

أكد رئيس المنطقة أهمية بدء فعاليات التكريم بحضور ذويهم وبعض ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك أقرانهم من طلاب مدارس التربية والتعليم.

وأوضح يحيى الطحاوي، وكيل إدارة الحسنية التعليمية، أن تكريم الطلاب يعد من أهم عوامل زيادة دافعية الطلاب نحو تحقيق مراكز متقدمة في المرحلة الدراسية المختلفة، وتم منح جميع الأوائل درع التفوق العلمي وشهادة تقدير.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية، وبث روح التنافس بين جميع الطلاب.