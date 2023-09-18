رئيس جامعة الأزهر يكرم الخريجات المتميزات في كلية التمريض

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالسواعد اليمنى خريجات كلية التمريض بالقاهرة خلال تكريمه للمتفوقات من خريجات الدفعة السادسة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لبناته المتميزات، مثمنًا جدهن واجتهادهن طيلة مدة الدراسة، مؤكدًا أن كلية التمريض تعد من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه نظرًا للحاجة الماسة لخريجات كلية التمريض ولأنهن عنصر أساس في الخدمة الطبية فقد صدق مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر على افتتاح كلية للتمريض لخدمة طالبات محافظات الوجه البحري ويكون مقرها دمياط، إضافة إلى افتتاح كلية للتمريض خدمة لطالبات الوجه القبلي يكون مقرها أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتوة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة فايزة سعودي، مديرة الكلية.

رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام مع الوافدين



استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، الطلاب الوافدين الجدد المشاركين في برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز.

وحرص فضيلته ونوابه وعدد من العمداء على تناول الطعام مع أبنائهم الوافدين، مؤكدًا أن الوافد ترك أهله ووطنه ليجد في مصر أمنه وأمانه، وأساتذة هم له أهل يحفظونه ويعلمونه؛ حتى يعود لبلاده حاملًا ذكريات طيبة وعلوم نافعة من أرض الكنانة التي حباها الله بالأزهر الشريف.

وأشار فضيلته إلى أن الأزهر يحرص على حفظ أمانته من طلاب العلم، فيهتم بالوافد منذ وصوله لمصر، وهذا البرنامج خير دليل على ذلك، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لاهتمامه الدائم بالوافدين ورعايته لهم، وتخصيص برنامج لتعريفهم بالمؤسسة التي يدرسون فيها، مما يغرس فيهم قيم الانتماء وتقدير العلم والعلماء، كما أعرب عن تقديره لجهود الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، القائمة على تنفيذ البرنامج.

وأوضح فضيلته أن جامعة الأزهر تعد أكبر جامعة على مستوى العالم؛ فعدد كلياتها ومعاهدها وفصولها يزيد على المائة، ويدرس فيها ما يقرب من نصف مليون طالب منهم أكثر من ٢٠ ألف وافد من مختلف دول العالم، وهي جامعة لها مكانتها؛ فقد تخرج فيها عدد لا يحصى من العلماء، ورؤساء الدول، والوزراء، والسفراء، وكل مكان في العالم ستجد فيه معلمًا أزهريًّا ينشر الوسطية والاعتدال، وأنتم امتداد لهم، نسأل الله أن يجعلكم خير سفراء لبلادكم وللأزهر الشريف.

وأوصى فضيلته الوافدين بضرورة الحرص على تلقي العلم وعدم الانشغال بغيره، والاستفادة من مجالس العلم في كلياتهم، وكذا الجامع الأزهر، وضرورة المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية.