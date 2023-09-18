تنبؤات العالم الهولندي تصدق بزلزالي إيطاليا والمغرب.. وتحذير يثير القلق بخصوص تلك المناطق

كعادته المثيرة للجدل.. حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من حدوث بعض الزلازل القوية في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر أيلول الحالي، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

ويعتمد العالم الهولندي في تنبؤاته على حقائق علمية وعلى حركة الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية، حيث حذر من ظواهر فلكية تحدث خلال الفترة القامة من شهر سبتمبر وهي اقتران القمر مع الكواكب وأن هذا الاقتران سوف يتسبب في حدوث زلزال مدمر.

تحذيرات العالم الهولندي

وقال هوغربيتس عبر تغريدة على تويتر: "إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب عليك أن تكون على بينة من الخطر".

وقال هوجربيتس إنه قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا، إلا أنه أشار إلى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر المحتمل وقوع بها زلزلال أكبر حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

زلزالي ايطاليا والمغرب

وبالفعل صدقت تنبؤات العالم الهولندي حيث ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمالى إيطاليا، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الإثنين، حيث أشار خبراء جيولوجيون ورجال إطفاء، إلى أن الزلزال هز أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

من جانبه، ذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، شمال شرقي فلورنسا، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما، مشيرا إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل.

كما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، عن وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب المغرب على عمق 10 كيلومترات.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن مركز الهزة الأرضية التي ضربت المغرب كانت على مسافة 55 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

وكان العالم الهولندى سبق وتوقع وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير المدمر في تركيا "54 ألف قتيل" و8 سبتمبر بالمغرب "2862".

ظواهر فلكية بشهر سبتمبر

من جهته قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: "إننا بالفعل سوف نشهد خلال الأيام القادمة من شهر سبتمبر عدد من الاقترنات والتي تحدث بشكل طبيعي ومتكرر ولا يوجد لها تأثير علي الإنسان علي كوكب الأرض، وأن جميع المنشغلين بعلم الفلك يعرفون هذه الاقترانات.