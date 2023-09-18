ترقبوا.. ظاهرة فلكية نادرة تُزين سماء العالم غدًا

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة وهي تقابل الكوكب نبتون مع الشمس ليكون في أقرب نقطة له من الأرض غدًا الثلاثاء.

الكوكب العملاق نبتون



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، يكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيًا طوال الليل ويكون أكثر إشراقًا ولمعانًا من أي وقت آخر في السنة وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره ولكن نظرًا لبعده الكبير عن الأرض لا يرى نبتون بالعين المجردة.

رؤية الكوكب نبتون



وذكر رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الأمر يحتاج ‏إلى استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة على الأقل، ويظهر نبتون كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات والنظارات المعظمة باستثناء التلسكوبات الكبيرة فقط.

الظواهر الفلكية



وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة الكواكب بالزلازل

وأفاد، أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، حيث أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.