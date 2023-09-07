أصل حكاية عروسة المولد النبوي

المولد النبوي الشريف.. أيام قليلة ونحتفل بالمولد النبوي الشريف، حيث تعد العروسة والحصان من أهم مظاهر ورموز الاحتفال بالمولد النبوي، فهم تراث شعبي حرص المصريين منذ قديم الأزل على اتباعه، احتفالا بالمولد النبوي.

فكرة عروسة المولد

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أصل الاحتفال بعروسة المولد:

جاءت فكرة الاحتفال بعروسة المولد منذ عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، الذي كان يصطحب إحدى زوجاته للخروج في مولد النبي وهي ترتدي أجمل الثياب، حيث كان يخرج الحاكم بصحبة إحدى زوجاته في يوم مولد النبي، وهي تردي أجمل الثياب ومتزينة فقد كانت ترتدي فستانًا ناصع البياض، وتاجًا من الياسمين فوق رأسها.

وقد لمعت هذه الفكرة عند صناع الحلوى بصناعة عروسة من الحلوى على شكل زوجة الحاكم وتزينها.

كما أمر الخليفة الحاكم بأمر الله بمنع الزواج إلا في المولد النبوي، ولذلك أبدع صناع الحلوى في صناعة العرائس وتغطيتها بأجمل الثياب وفساتين بيضاء، وأصبحت العروسة الحلاوة ليس إحتفالًا بالمولد النبوي فقط ولكن كانت احتفالًا بموسم الزواج أيضًا، وكانت تقدم كهدايا من العريس لعروسته.

كما انشترت فكرة العروسة، انتشر أيضًا صناعة الحصان الذي يمتطيه فارس شاهرًا سيفه وخلفه علم يتغير بتغير الدولة الإسلامية، من الحلوى أيضًا، وهو كان يعبر عن شخص الحاكم بأمر الله فقد كان "الحصان" يعد على مر

وإلى جانب العروسة، انتشر أيضًا صناعة الحصان الذي يمتطيه فارس شاهرًا سيفه وخلفه علم يتغير بتغير الدولة الإسلامية، من الحلوى أيضًا، وهو كان يعبر عن شخص الحاكم بأمر الله.

ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم، يحتفل المصريون بالمولد النبوي من خلال شراء حلوى المولد وأيضًا شراء العروسة والحصان كمظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي.