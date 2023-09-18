سيارة مسرعة تدهس شخصا على طريق إسكندرية الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق إسكندرية الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

السيطرة على حريق في مطعم بالمنصورة



تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المطاعم بشارع الجيش بمدينة المنصورة، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في مطعم بشارع الجيش دائرة قسم ثان.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوي، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، جارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

حبس متهمين 4 أيام لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي



تمكنت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

وقررت النيابة العامة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لإحكام القانون، و النصب على المواطنين.

العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر داخل مسكنه



عثرت أجهزة الأمن على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر.

وتكثف أجهزة الأمن التحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص داخل شقته، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.