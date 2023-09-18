لمحبي الشتاء.. فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية نظرًا لأننا ما زلنا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.



طقس حار نهارًا معتدل ليلًا



ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء حتى السبت المقبل.



ظواهر جوية



وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على من مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



حالة البحرين



وذكرت، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



نصائح للمواطنين



وناشدت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، وشرب السوائل بكثرة، وارتداء الملابس الفضفاضة على مدار اليوم، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة تجنبًا للحرارة.