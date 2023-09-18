صحة أسيوط تبحث دور ممثلي حقوق الإنسان العاملين بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية

عقدت في محافظة أسيوط اجتماع تنسيقي بين وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط ومديرية الصحة بأسيوط، يعد الاجتماع التنسيقي هو الأول بعنوان تفعيل دور ممثلي حقوق الإنسان العاملين بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لها مديرية الصحة

تم خلال الاجتماع التنسيقي التأكيد على أهمية تفعيل وتعزيز دور ممثلي حقوق الإنسان في القطاع الصحي، حيث يلعبون دورًا حيويًا في ضمان حقوق المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية. وتم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم الصحية والمعرفة بالخدمات المتاحة لهم .. ويعد هذا التعاون بين وحدة حقوق الإنسان ومديرية الصحة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الاحترام والتنفيذ الفعال لهذه الحقوق في مجال الرعاية الصحية.

تضمنت المناقشات تم مناقشة العديد من الآليات لتحقيق هذا الهدف، بدءًا من الدور التثقيفي والتوعوي لممثلي حقوق الإنسان في التواصل مع الموظفين والمرضى في المستشفيات الحكومية وتم أيضًا مناقشة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تفعيل دور ممثلي حقوق الإنسان في القطاع الصحي، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختلفة والمؤسسات ذات الصلة. وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمرات وورش عمل تثقيفية وتوعوية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وحقوق المرضى وواجبات الموظفين في تأمين هذه الحقوق وسبل حمايتها في القطاع الصحي

وتم التأكيد على أهمية تسهيل عملية تلقي الشكاوى والاقتراحات من المواطنين والموظفين، وضمان تنفيذ إجراءات ملائمة لحل تلك المشكلات وتعزيز التواصل المستمر مع الجهات المختصة في حالة ورود شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق المرضى.

علاوة على ذلك، تمت مناقشة آليات تلقي الشكاوى والاقتراحات من المواطنين والموظفين في المستشفيات الحكومية. سيتم توفير آلية فعالة للتعامل مع هذه الشكاوى وضمان أن يتم استجابتها بشكل سريع وعادل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التنسيق والتعاون مع مختلف الإدارات المختصة لتعزيز حقوق الإنسان في القطاع الصحي. ستتم مشاركة المعرفة والخبرات بين هذه الإدارات لتعزيز العمل المشترك وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

يعد هذا الاجتماع التنسيقي الأول بين وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط ومديرية الصحة بأسيوط بداية هامة لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في القطاع الصحي. من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحسين الوعي والاحترام لحقوق الإنسان بين الموظفين والمرضى والمجتمع بصفة عامة، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في المحافظة.

كما تعد هذه الخطوات الهامة في تفعيل دور ممثلي حقوق الإنسان في القطاع الصحي بمحافظة أسيوط، حيث تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. ويعد التنسيق بين وحدة حقوق الإنسان ومديرية الصحة خطوة مهمة في تحقيق هذه الأهداف.

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