تم تنفيذ حملة تجديد وتحسين الإنارة في حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس الحي، وبمساعدة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي. تم تنفيذ الحملة بإشراف قسم الكهرباء في الحي، استجابة لشكوى تم تقديمها بخصوص اعمدة الإنارة في ميدان أم البطل وفي إطار التنفيذ، تم تغطية جميع أعمدة الإنارة في ميدان أم البطل بالكامل.

تمت عملية تجديد الإضاءة عن طريق تغطية جميع الأعمدة بالكامل بإضاءة جديدة، توفر إضاءة قوية ومناسبة للمنطقة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة والأمان في المنطقة، فضلاً عن تحسين جمالية المكان وراحة المارة وسكان الحي.

تأتي هذه الحملة استنادًا إلى تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي شدد على أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومريحة لسكان المدينة. وتعتبر تحسين الإنارة جزءًا أساسيًا من هذا الإجراء، وتعد الإضاءة العامة واحدة من العوامل الهامة التي تؤثر على جودة الحياة وحيث تسهم في تعزيز الأمان والرفاهية وتحسين الجمالية العامة للحي.

يعتبر مشروع تجديد الإضاءة في حي شرق أسيوط نموذجًا ملهمًا للإصلاح البنيوي والتحسين المستمر في المدينة. نتطلع لرؤية المزيد من هذه المبادرات التي تهدف إلى تطوير مدننا وتحسين حياة مجتمعنا.

جدير بالذكر أن حي شرق أسيوط يعد أحد أهم الأحياء السكنية في المدينة، ويضم عددًا كبيرًا من السكان والمؤسسات التجارية والخدمية. وهذا يجعل تحسين البنية التحتية في هذا الحي أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجات السكان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وبأمل مواطني حي شرق اسيوط أن يكون تنفيذ هذه الحملة الخاصة بتحسين الإنارة في حي شرق أسيوط بداية لسلسلة من المبادرات الهادفة لتحسين البنية التحتية في المدينة بشكل عام. ونأمل أيضًا أن تستمر السلطات المحلية في العمل بجد لتلبية احتياجات السكان وتطوير المدينة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

حملة لتغطية جميع أعمدة الإنارة في ميدان أم البطل بحي شرق اسيوط

حملة لتغطية جميع أعمدة الإنارة في ميدان أم البطل بحي شرق اسيوط

حملة لتغطية جميع أعمدة الإنارة في ميدان أم البطل بحي شرق اسيوط