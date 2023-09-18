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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ميريام فارس تستعد لإطلاق حفلًا غنائيًا بالإمارات

ميريام فارس
ميريام فارس

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفلها الغنائى في الإمارات لطلاب إحدى الجامعات بدبى بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد وذلك يوم الجمعة 29 سبتمبر.

ميريام فارس

أغاني ميريام فارس

تطلق ميريام فارس حفلها على مسرح أرينا دبي وتقدم فاصلًا غنائيًا مميزًا من أغانيها التى يعشقها الجمهور العربى منها "ماشى براحتك، أنا مش أنانية، وغيرها من الأغانى، كما تحيي فارس حفلًا آخر بلبنان يوم 23 سبتمبر ويقام لصالح مرضى السرطان".

ميريام فارس

ميريام فارس 


طرحت الفنانة اللبنانية مؤخرًا ديو غنائى مع الكينج محمد منير  بعنوان "الساحل الشمالى" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند عدة أيام كما طرحت أيضًا أغنية عراقية بعنوان "تزلزلها" استطاعت بها أن تحقق مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية والمنصات الإلكترونية. 

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