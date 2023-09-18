شنت مباحث التموين بالتعاون مع إدارة التموين تحت إشراف ومتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة اللواء محمد عزت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخازن بالقوصية.

تأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود السلطات المحلية لضمان توفر المواد الغذائية الصحية والمطابقة للمواصفات والسلامة الصحية للمواطنين. وتم خلال الحملة ضبط عدة مخالفات تتعلق ببيع وتخزين المنتجات الغذائية بشكل غير قانوني.

وقد أوضح اللواء محمد عزت، رئيس مجلس المدينة، في بيان صادر عنه أن الحملة أسفرت عن ضبط 57 جركن زيت طعام بمخزن غير مرخص، و32 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع، و37 كيلو لحمة مفرومة وكبدة مجمدة، و8 كيلو عنب جمل وزبيب بدون بيانات، وضبط 36 كيلو مخ بالعظام مجهولة المصدر، و23 زجاجة تموين مدعم. وأكد أن الحملة تمت بالتنسيق بين مباحث التموين والوحدة المحلية وإدارة التموين في القوصية وجميع الجهات المعنية، بهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري ومتابعة الأسواق.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتم تحرير محاضر جنح بذلك. كما تعهد اللواء محمد عزت بمواصلة جهود الرقابة الدقيقة ومتابعة تطبيق القانون فيما يتعلق بمجال التموين بالمنطقة.

تهدف هذه الحملة إلى ضمان أن يحصل المواطنون على منتجات غذائية ذات جودة عالية وخالية من التلاعب والمخاطر الصحية. وتعكس التدابير المتخذة حرص السلطات المحلية على حماية المستهلك ومكافحة الجشع وغش المواد الغذائية.

تؤكد هذه الحملة الضرورة الملحة لتوجيه الجهود والموارد إلى تنظيم السوق وفرض القوانين واللوائح في مجال التموين، وتضع السلطات المحلية سقفًا صارمًا للرقابة والمتابعة لضمان سلامة المواطنين.

تعد هذه الحملة خطوة مهمة لمكافحة الغش والتلاعب في سلع التموين وتحفيز الأمانة والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وتجسد استجابة السلطات لمطالب المواطنين بتوفير منتجات غذائية سليمة وبأسعار معقولة.

حملة تموينية مكبرة تضبط سلع تموينية ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام بالقوصية