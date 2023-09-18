حملة لتوعية المحلات بتوفير صندوق نفايات والمحافظة على نظافة الشارع باسيوط

تستمر حملات المرور على المحلات في نطاق حي شرق أسيوط؛ بهدف التنبيه بأهمية وضع صندوق نظافة. وفى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بحي شرق أسيوط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين

قامت الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق اسيوط وتحت اشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس حى شرق اسيوط بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة قامت بجولة واسعة لتفقد عدد من المحلات وتوعية أصحابها بأهمية الاهتمام بنظافة الشارع وأهمية وضع صندوق القمامة. يهدف هذا الإجراء إلى المحافظة على نظافة الشارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

حيث قام فريق المخلفات الصلبة برصد المحلات التي لم يتم توفيرها بصناديق للنفايات، وسلم إشعارا رسميا لأصحاب تلك المحلات، يحتوي على توعية حول ضرورة توفير صندوق قمامة لحفظ النفايات والمحافظة على نظافة الشارع.

تحظى الحملات المستمرة لمراقبة المحلات وتسليمها تنبيهات وتوعيات بأهمية وضع صندوق النظافة بإقبال واسع من قبل الإدارة لتحقيق مستوى عالٍ من النظافة في جميع أنحاء الحي. فالحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة أصبح أحد الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل صحة وسلامة المجتمع.

تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة والمحافظة على المظهر الحضري للمدينة. فإلى جانب توفير صندوق للقمامة، تشمل النصائح التوعوية أيضًا الحاجة لإلقاء النفايات في صناديق القمامة المخصصة، وعدم إلقائها على الأرض بشكل عشوائي.

تعتبر المبادرات الشبابية والمواطنة المشتركة عنصرًا أساسيًا في هذه الحملات، حيث يتمتع الشباب بدور فاعل في نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الصحيحة للتخلص من النفايات. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الحملات قد أثرت بشكل إيجابي على سلوك المواطنين في توفير صناديق القمامة والحفاظ على النظافة العامة للمحيط.

يعمل فريق إدارة المخلفات الصلبة على متابعة تطور الوضع وتحفيز المحلات على الامتثال للتعليمات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والدعم اللازمين لتوفير صناديق النفايات. وتأمل الإدارة في أن تتواصل تلك الحملات وتشمل جميع أحياء المدينة، لتعزيز مفهوم النظافة والتعاون المجتمعي في الحفاظ على مظهر أسيوط الجمالي والصحي.

يذكر أن صناديق النظافة تعتبر وسيلة فعالة لجمع القمامة والمخلفات بشكل سليم ومنظم. إن وضع صندوق النظافة في المحلات يساهم في الحد من تفشي الأمراض والحشرات وروائح الكريهة التي تؤثر سلبًا على البيئة وصحة الناس.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب المواطنون دورًا هامًا في دعم هذه الحملات من خلال التزامهم بإلقاء النفايات في صناديق النظافة المخصصة وعدم رميها في الشوارع. فالتعاون المشترك بين الإدارة والمجتمع هو مفتاح النجاح لتحقيق بيئة نظيفة وصحية.

تنوه الإدارة بأنها ستواصل حملاتها التوعوية والتحسيسية في المحلات لتذكير أصحابها بأهمية وضع صندوق النظافة والابتعاد عن السلوكيات الغير صحية. كما ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين الذين يتجاهلون تلك التعليمات.

بهذا نستطيع أن نؤكد أن الإدارة ملتزمة بتعزيز النظافة والصحة العامة، وهي تعتبر المحلات الشريك الأساسي في تحقيق هذه الغاية. ونأمل أن يستجيب أصحاب المحلات للتوجيهات والنصائح التي تقدمها الإدارة من أجل تحقيق بيئة أكثر نظافة وجمالًا في حي شرق أسيوط.

حملة لتوعية المحلات بتوفير صندوق نفايات والمحافظة على نظافة الشارع باسيوط

حملة لتوعية المحلات بتوفير صندوق نفايات والمحافظة على نظافة الشارع باسيوط

حملة لتوعية المحلات بتوفير صندوق نفايات والمحافظة على نظافة الشارع باسيوط