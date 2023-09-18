حملة اشغالات كبري تتحفظ علي عربة لبيع المأكولات في شارع المحافظة باسيوط

في إطار استمرار الحملات التي تهدف للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت السلطات المحلية في حي شرق أسيوط بأعمال رفع الاشغالات غير المشروعة في الشوارع. وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة بحي شرق أسيوط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين

قام حي شرق اسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحى وتحت اشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس الحى بالتنسيق مع قسم الاشغالات بمتابعة اعمال رفع كفاءة شوارع الحي قد جرى رفع أحد هذه الاشغالات والتي كانت عبارة عن عربة لبيع المأكولات في شارع المحافظة

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المحافظة في الحفاظ على النظافة وتحسين المظهر العام للأماكن العامة. وتهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمساهمة في إبقاء المدينة نظيفة وجميلة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم تحرير مخالفات رفع الأشغال وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين. وتعتبر عملية رفع الأشغال من أهم الخطوات لتحسين الجوانب البصرية والبيئية بالإضافة إلى تحسين المظهر العام للمدينة.، وستتم متابعة المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المحلية.

ويعد رفع الاشغالات غير المشروعة والعربات المتروكة في الشوارع جزءًا من استراتيجية الحي لتحسين النظافة وجعل المدينة مكانًا أفضل للعيش والاستمتاع. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في مختلف مناطق الحي بهدف تعزيز الوعي ورفع مستوى النظافة في المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية تعكف على تنظيم حملات دورية لمكافحة الاشغالات غير المرخصة في الشوارع والأماكن العامة، وذلك للحفاظ على جمالية المدينة وضمان راحة المواطنين. وتدعو السلطات المحلية جميع المواطنين إلى التعاون معها والابلاغ عن أي اشغالات غير مشروعة ترتكب في مناطقهم، حتى يتمكنوا من المحافظة على نظافة وجمالية الحي وتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع.

ولكن تحسين النظافة ورفع الإشغالات ليس فقط مسؤولية الحكومة، بل يجب أيضًا أن يشارك المواطنون في هذا الجهد. يجب على السكان المحليين التعاون مع السلطات المحلية بالابلاغ عن أي تجمعات للنفايات أو إشغالات غير قانونية.

كما يُشجع المواطنون على الحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق العامة من خلال التخلص من النفايات بشكل صحيح واستخدام الحاويات المخصصة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات والمحال التجارية التعاون مع السلطات للحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بها والقيام بالمسؤولية الاجتماعية بشكل صحيح.

يعد تحسين منظومة النظافة ورفع الإشغالات ضرورة حتمية لتحسين جودة الحياة وإيجاد بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. يجب على الحكومة والمواطنين أن يعملوا معًا لتحقيق هذه الأهداف وجعل مدينة شرق أسيوط نموذجاً يُحتذى به في النظافة والرقى.

حملة اشغالات كبري تتحفظ علي عربة لبيع المأكولات في شارع المحافظة باسيوط

حملة اشغالات كبري تتحفظ علي عربة لبيع المأكولات في شارع المحافظة باسيوط

حملة اشغالات كبري تتحفظ علي عربة لبيع المأكولات في شارع المحافظة باسيوط