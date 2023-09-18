تشهد مدينة أسيوط تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة، وتعمل الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط على تحسين بنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين. ومن بين الخدمات الأساسية التي يتم تطويرها، نجد نظام الإضاءة العامة والشوارع.

نفذ حي شرق اسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس الحى وبالتعاون مع فرق الصيانة والفنيين المتخصصين، تمت عملية مراجعة وفحص لوحات الإضاءة الموجودة في شارع بين الخزانيين بحي شرق أسيوط. وتم اتخاذ قرار بإعادة تثبيت هذه اللوحات بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بنظام يضمن استقرارها وعملها السليم.

يعد نظام إضاءة الشوارع من الأمور الهامة لأي مدينة، فإضاءة جيدة وجميلة تعمل على توفير الأمان والراحة للمواطنين والمارة في الشوارع والأحياء. وبالتالي، فإن العمل على صيانة وتحسين نظام الإضاءة الموجود يلعب دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة في المدينة.

تم تنفيذ عملية المراجعة والفحص للوحات الإضاءة بتنسيق مع قسم الكهرباء في حي شرق أسيوط، حيث تعاونت الفرق المختصة لضمان تجهيز اللوحات بأفضل الطرق الممكنة. وتم تشخيص أي مشاكل تقنية أو أعطال في الإضاءة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

بالإضافة إلى ذلك، تمت عملية إعادة تثبيت اللوحات لضمان استقرارها وعملها السليم. وتم تثبيتها بأسلوب فني محترف، يعمل على توفير إضاءة متناسقة ومتساوية في الشارع بين الخزانيين.

من المتوقع أن يؤدي تحسين نظام الإضاءة في شارع بين الخزانيين إلى تحسين المظهر العام للحي ورفع جودة الحياة فيه. كما سيعمل النظام المحسن على توفير إضاءة كافية للشوارع وتحسين مستوى الأمان، مما سيعزز الشعور بالطمأنينة ويحافظ على سلامة المارة والمركبات.

وتأتي هذه الجهود في إطار العمل المستمر للسلطات المحلية في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة المميزة للمدينة وسكانها. ومن المتوقع أن يستمر العمل في تطوير النظام الإنارة في مختلف أحياء مدينة أسيوط، بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين.

حي شرق أسيوط ينفذ عملية فحص لوحات الإضاءة الموجودة بشارع بين الخزانيين

حي شرق أسيوط ينفذ عملية فحص لوحات الإضاءة الموجودة بشارع بين الخزانيين

حي شرق أسيوط ينفذ عملية فحص لوحات الإضاءة الموجودة بشارع بين الخزانيين

حي شرق أسيوط ينفذ عملية فحص لوحات الإضاءة الموجودة بشارع بين الخزانيين

حي شرق أسيوط ينفذ عملية فحص لوحات الإضاءة الموجودة بشارع بين الخزانيين

حي شرق أسيوط ينفذ عملية فحص لوحات الإضاءة الموجودة بشارع بين الخزانيين