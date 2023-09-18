مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

في إطار تنفيذ استراتيجيات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتوجهات الدولة نحو مشاركة المواطن في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية ومستويات تنفيذها وتحقيق مبدأ الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظرًا لتنفيذ عدة جلسات سابقة لمشاركة المواطن في تحديد احتياجاته عن طريق استقبال مقترحات المشروعات التي تخدم المركز، تم استكمال برنامج تنمية صعيد مصر من خلال تنفيذ جلسات الافصاح ومشاركة المعلومات للمواطنين. تهدف الجلسة إلى مناقشة وعرض المشروعات المنفذة للعام الماضي والحالي، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية متوسطة الأجل في إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي. وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في مناقشة خطط الوحدات المحلية ومشاركة المعلومات عن ما تم تنفيذه والخطط المدرجة وموازنة المواطن بالخطة الاستثمارية، كذلك نبذة مختصرة عن تأثيرات جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

قام المهندس حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط بإفتتاح أعمال جلسة الافصاح التي انعقدت بقاعة المجلس التنفيذي بمجلس المدينة بعنوان جلسة الافصاح "مشاركة المعلومات" مع المواطنين للعام المالي 2024/2023، وذلك بحضور نواب مجلس مركز ومدينة أسيوط وسكرتير عام مجلس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز أسيوط ومسئول المشاركة المجتمعية ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام ومدير التخطيط.

قامت مريم سعد الله بعرض الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات خطة 2023/2022 وعرض موازنة المواطن 2024/2023 وعرض خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط لعام 2024/2023 وتم تقديم تقرير حول تأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. تم استعراض جميع المشروعات التي تم تنفيذها والتي تجري تنفيذها حاليًا، وخطة العام الحالي. تم استقبال تعليقات المواطنين والرد عليها وتوثيقها. تم التأكيد على استمرار تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن وأهمية دوره في المشاركة المجتمعية، سواء في تقديم مقترحات الاحتياجات أو في معرفة الإنجازات والعوائق والعمل على تذليلها لتحقيق تنمية حقيقية في صعيد مصر. يجب أن يكون المواطن شريكًا في هذه التنمية ومراقبًا لها، ويجب أن يحافظ المحافظ على هذه الإنجازات ويقدر أهميتها

واكد المهندس حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط تهدف جلسات الافصاح ومشاركة المعلومات إلى التواصل المباشر مع المواطنين والتفاعل معهم، حيث يتم عرض تقرير شامل عن المشروعات التي تم تنفيذها في العام الماضي والعام الحالي. يتم توضيح المشاريع المنفذة ومستوى تنفيذها، بالإضافة إلى المخططات القادمة للمشروعات القادمة.

تعتبر هذه الجلسات فرصة للمواطنين للتعرف على مشاريع التنمية المحلية وكيفية الاستفادة منها. كما تتيح الفرصة للمواطنين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروعات الحالية وأيضًا تحسين الخدمات المقدمة لهم في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تتم مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ومعالجتها بالتعاون مع المواطنين والجهات المعنية. تشجع هذه الجلسات على المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين.

يتم تنظيم الجلسات على مستوى الوحدات المحلية القروية والمدن بالتعاون مع ديوان عام محافظة اسيوط، مما يسهم في تعزيز الروابط المجتمعية وتعزيز التفاعل بين المواطنين والمسؤولين. كما يتم توفير متطلبات التواصل، مثل توفير الترجمة والتواصل بلغة سهلة الفهم لضمان مشاركة جميع الشرائح المختلفة من المجتمع.

بهذه الطريقة، يتحقق التواصل الفعال والمشاركة الفعالة للمواطن في عملية التنمية المحلية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في صعيد مصر.

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية

مجلس مدينة اسيوط يشارك المواطنين في وضع ومتابعة خطط المشروعات التنموية