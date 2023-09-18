شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ حفل تكريم المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية الذي نظمته الجمعية الشرعية بالخارجة. حضر الحفل اللواء هشام عبد السلام رئيس جهاز التعمير بالمحافظة وعادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالخارجة والقيادات التنفيذية والشعبية وتم تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية ومديري المدارس الثانوية والمعاهد الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن فخره بالشباب الطموح والمثابر الذين يسعون دائمًا للتفوق والتميز في دراستهم. وأشار الزملوط إلى أن النجاح الذي حققوه ليس مستغربًا بالنظر إلى جهودهم الكبيرة والتحصيل العلمي الذي يتمتعون به، مؤكدًا على أهمية دعمهم وتشجيعهم في مسيرتهم العلمية والمهنية المستقبلية.

كما قدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم وأعرب عن أمنياتهم بمواصلة النجاح والتفوق وتحقيق المأمول. كما قدر جهود القائمين على العملية التعليمية وأشاد بدور جمعيات المجتمع المدني النشطة في دعم التنمية في المحافظة

من جانبها، أعربت حنان مجدي نائب المحافظ عن سعادتها وفخرها بالطلاب المتفوقين، مشيدة بجهودهم وتفانيهم في الدراسة. كما أكدت على أن هذا التكريم يعد حافزًا قويًا لهم لمواصلة العمل الجاد والاجتهاد في مجالاتهم المختلفة.

وقد قام رئيس جهاز التعمير بالمحافظة اللواء هشام عبد السلام بتكريم المتفوقين، حيث قدّم لهم شهادات التكريم والهدايا التذكارية، مؤكدًا على دعم الجهاز للشباب المتميزين وتشجيعهم على مواصلة تحقيق التفوق والنجاح في جميع المجالات.

وختم الحفل بكلمات الشكر والتقدير من الطلاب المتفوقين وأسرهم، الذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم لهذا التكريم والدعم الذي يتلقونه، معبرين عن إصرارهم في العمل الجاد وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين