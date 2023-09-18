الهلال الأحمر الليبي: نشكر مصر على دعمها (فيديو)

أعرب توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، عن وامتنانه للسلطات المصرية على دعمها الدائم للشعب الليبي، قائلا:" مصر دائماً مستعدة لمساندة أشقائها العرب في الأوقات الصعبة.

وأضاف الشكري خلال مداخلته في برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي" أن مساندة متضرري مدينة درنة ليس جديدًا على مصر، حيث تعودنا على دعمها ومساندتها للشعب الليبي منذ فترة طويلة.

الكارثة التي حدثت في درنة دمرت 25% من مساحة المدينة

وأوضح المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية أن الكارثة التي حدثت في درنة، كانت ضخمة جدًا، حيث دمرت بين 20 إلى 25% من مساحة المدينة بالكامل، لافتا إلى أن العمل مستمر؛ لإنقاذ الضحايا، من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وأن جمعية الهلال الأحمر الليبية تتعاون مع الجميع؛ لتقديم المساعدة.

وأشار المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية إلى أهمية التواصل مع السلطات المحلية في جمع المعلومات الصحيحة حول الكارثة، وعدم الاعتماد على الشائعات، مؤكدا أن أكثر الاحتياجات الآن، هي زيادة سرعة عمليات البحث عن ناجين آخرين، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.