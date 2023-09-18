عاجل
تركي آال الشخ لـ عمرو أديب: جزء من نجاحك صناعة سعودية.. والأخير يؤيد
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الهلال الأحمر الليبي: نشكر مصر على دعمها (فيديو)

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا

أعرب توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، عن وامتنانه للسلطات المصرية على دعمها الدائم للشعب الليبي، قائلا:" مصر دائماً مستعدة لمساندة أشقائها العرب في الأوقات الصعبة.

txt

بعد أكثر من 6 أيام.. إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في ليبيا

وأضاف الشكري خلال مداخلته في برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي" أن مساندة متضرري مدينة درنة ليس جديدًا على مصر، حيث تعودنا على دعمها ومساندتها للشعب الليبي منذ فترة طويلة.

الكارثة التي حدثت في درنة دمرت  25% من مساحة المدينة

وأوضح المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية  أن الكارثة التي حدثت في درنة، كانت ضخمة جدًا، حيث دمرت بين 20 إلى 25% من مساحة المدينة بالكامل، لافتا إلى أن العمل مستمر؛ لإنقاذ الضحايا، من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وأن جمعية الهلال الأحمر الليبية تتعاون مع الجميع؛ لتقديم المساعدة.

وأشار المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية إلى أهمية التواصل مع السلطات المحلية في جمع المعلومات الصحيحة حول الكارثة، وعدم الاعتماد على الشائعات، مؤكدا أن أكثر الاحتياجات الآن، هي زيادة سرعة عمليات البحث عن ناجين آخرين، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: 291 مفقودا مصريا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

بعد أكثر من 6 أيام.. إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في ليبيا
الجريدة الورقية