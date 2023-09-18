تعرف على الدروس المستفادة من قصة الغلام المؤمن وأصحاب الأخدود

العبرة من قصص القران من صفات المتقين وفهذا السياق سياق الإمام مسلم سنعتمد عليه في شرح القصة، وسنأخذ من سياق الترمذي ما يكون فيه تفاصيل زيادة، بحيث لا تكون تتعارض مع نص القصة؛ لأن القصة التي نشرحها الآن رواية مسلم هي المرفوعة عن الرسول ﷺ وهي المعتمدة.

أيها الإخوة: لو أن أوكلنا كتابة مثل هذه القصة إلى أعظم روائي في العالم، فهل يا ترى سيكتب لنا قصة مثل هذه في جمالها، ودقتها، وعظم الفوائد المحتوية عليها، ومدى تأثيرها في النفس، لا يستطيع أحد مطلقًا، لا يمكن أن يأتي بشر بأجمل مما رواه لنا رسول الله ﷺ.



هذه قصص ليست قصص حكايات، ليست روايات تسلية، لا، هذه قصة مجتمع بأسره، مجتمع كان في فترة من الزمن موجودًا على ظهر الأرض.

ابتلينا في هذه الأيام بروايات سخيفة، وقصص ماجنة، يقبل عليها الكبار والصغار يقرؤون القصص، وفيها فساد عظيم، وفي بعضها خرافات وشعوذات تفسد واقعية الأطفال، لذلك كان مما ينصح به لكل أب لديه طفل، لكل أخ أو أخت عنده أخ أصغر منه أن يقرأ عليه هذه القصة حتى قبل أن ينام، أو يجزئها له.

هذه الأحداث عظيمة جداً، ومثل هذه القصة فيها فوائد مباشرة وفوائد غير مباشرة، قد لا يحس بها القارئ أنه يستفيد، ولكنه يستفيد: فمن القضايا الخفية أننا نتعلم درسًا عظيمًا في التواضع من هذه القصة، كيف لأننا نحن الآن الكبار نتعلم هذه الفوائد العظيمة من غلام.

قال ابن علان رحمه الله في دليل الفالحين في شرح الحديث: والغلام في لغة العرب: من كان بعد سن الفطام وقبل البلوغ".



يطلق عليه غلام في لغة العرب: نحن الآن الكبار والشيوخ نتعلم من هذا الغلام المؤمن، هذا فيه فائدة عظيمة في التواضع، ونبدأ معكم باستعراض هذه القصة جزءًا جزءًا، مقطعًا مقطعًا، كلمة كلمة.

هذه القصة تمثل دعوة كاملة من بدايتها إلى نهايتها

هذه القصة أيها الإخوة من أهميتها أنها تمثل دعوة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، ابتداء من مرحلة الاستضعاف -لما كان الحق لا يعرفه إلا شخص واحد فقط- وحتى نهاية القصة، وهي مرحلة إيمان الناس كلهم الذين آمنوا في آخر القصة، مرورًا بالمرحلة السرية التي طلب فيها الراهب أن يكتم خبره، مرورًا بالمرحلة العلنية، وهي أن يصدع الغلام بالحق على الناس كافة، وفيها تنوع الأساليب من الفردية إلى الجماعية، وغير ذلك، فيحتاج أصحاب الدعوات لدراسة هذه القصص جيدًا، هذه القصص التي تمثل واقعًا متكاملاً، هذه التجارب الدين الإسلامي من عظمته أنه لا يبدأ بك -أيها المسلم- من الصفر، بل يعطيك خلاصات تجارب الأمم السابقة، يقول لك: هذه تجارب استفد، عندنا أرصدة في الإسلام، أرصدة هائلة من ضمن الأرصدة، رصيد التجربة، تجارب الأمم السابقة مجموعة في القرآن والسنة.