القافلة الطبية بمدرسة الشعرواي بالقنطرة غرب تستقبل 1044 مواطنًا

بدأت اليوم مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية اعمال القافلة الطبية المجانية بمدرسة يسري الشعرواي بالقنطرة غرب، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب و ذلك من خلال استقبال عدد كبير من المواطنين في أولى أيامها، والتي تبدأ اليوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر وحتى الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث استقبلت العيادات اليوم نحو ١٠٤٤ مواطن تم توقيع الكشف عليهم و تقديم الخدمات العلاجية لهم ، وذلك في إطار مبادرة "أنت الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة.

و تضمنت القافلة ١٣ عربة تمثل ٩ تخصصات ضمن مبادرة "١٠٠ يوم صحة".

واشتملت التخصصات الطبية على عيادات الأطفال(١ ،٢)، الباطنة(١، ٢)، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم ومعمل للأشعة، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واوضح د علي حطب وكيل وزارة ةالصحة و السكان بالإسماعيلية ان القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وخلال اليوم الأول تم استقبال ٣٢٠ مواطن بعيادة الباطنة (١ ،٢) و١٠٥ مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٠ سيدات بالإضافة إلى استقبال عدد ٣١٠ حالة بعيادة الأطفال (١ ، ٢)، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٧٦ حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٤٧ سيدة بعيادة النساء، وأيضًا تم استقبال ١٢٢ حالة بعيادة الجلدية، و٦٤ بعيادة المسالك البولية.

و تستمر القافلة الطبية بمدرسة يسري الشعراوي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في استقبال المواطنين من اليوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر وحتى الجمعة ٢٢ سبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

ومن الجدير ذكره، أن هذه المبادرة من أكبر فعاليات مؤسسـة حيـاة كريمة؛ نظرًا لعدد الجهات المشاركة في المبادرة والتي تصل إلى ١١ جهة متنوعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.