مفاجأة غير متوقعة في تراخيص السيارات بمصر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس الماضي، عن مفاجأة في عدد المركبات الزيرو المرخصة خلال هذه الفترة، حيث أظهرت البيانات زيادة عدد المركبات الجديدة الصادر لها وثائق تأمينية في "أغسطس" لتصل إلى26673 مركبة، مقارنة بـ 18586مركبة خلال شهر يوليو الماضي.

وأفاد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بأن عدد المركبات "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 بلغ 1748مركبة، و2949مركبة موديل 2021 و8076 مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبة موديل 2024.

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيروالتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري يقدر بـ 11446سيارة ملاكي من بينها 382سيارة موديل 2020 و271 سيارة ملاكي موديل 2021 و1612 سيارة ملاكي موديل 2022 و7019 سيارة ملاكي موديل 2023 و2162 موديل 2024.

تراخيص الدراجات النارية من 2020 حتى 2024

أما الدراجات النارية فبحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري بلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 13080دراجة نارية من بينها 1308دراجة نارية موديل 2020 و2560دراجة نارية موديل 2021و5982 دراجة نارية موديل 2022 و 3147 دراجة نارية موديل 2023. و83 دراجة نارية موديل 2024

تراخيص السيارات نقل من 2020 حتى 2024

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها وفقاً لـ"المجمعة المصرية للتأمين الإجباري"حوالي 1263 سيارة من بينها 13سيارة نقل موديل 2020 و49 سيارة نقل موديل 2021 و310سيارة نقل موديل 2022 و 387 سيارة نقل موديل 2023 و 504 سيارة نقل موديل 2024.

الترتيب العام

احتلت هيونداى للمرة الاولى منذ سنوات المركز الاول فى عدد المركبات حيث بلغت 1104 الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها وفي المركزالثانى شيفورولية 1077 وفى المركز الثالث شيرى 1011 و المركز الرابع شيرى 879 وفى المركز الخامس إم جى 855 وفى المركز السادس سوزوكى 854 سيارة وفي المركزالسابع تويوتا 663 مركبة وفي المركز السابع مكرر كيا 663 مركبه وفي المركز الثامن سكودا 624وفي المركز التاسع مرسيدس518وفي المركز التاسع مكرر بى واى دى 518 مركبة رينو 514مركبة