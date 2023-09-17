وزيرة الهجرة عن إعادة فتح سيارات المصريين بالخارج: نحاول تحقيق أحلام المغتربين

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن إعادة تجديد وفتح مشروع قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج جاء بناء على طلب المصريين بالخارج وأنه وفقا لذلك سيتم فتح المبادرة.

وأشارت إلى أن سعي الوزارة الحثيث لتجديد مشروع قانون المبادرة جاء في إطار محاولة تحقيق حلم المصريين بالخارج من الحصول على سيارة وإدخالها لمصر.

توصيات المغتربين

ولفتت خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": إلى أن إعادة فتح مشروع القانون هو إحدى أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.