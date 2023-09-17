وزيرة الهجرة: 291 مفقودا مصريا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك ما يقرب من 10 الآلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبيين وغيرهم وأنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصرين ومالاتم الوصول لهم هما 87 من جثامين المصرين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.

وأشار خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": إلى أن الكارثة البيئية تعقد واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة أعجز السلطات الليبية عن إنتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم.



وكشفت أن أعداد المصريين في ليبيا وفقا للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب وأن هناك مصريين غير مقيدين.



ونوهت إلى أن وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية بالاضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم.



ولفتت إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصالا من أسر فقدوا الاتال مع ذويهم وتم الابلاغ عن 391 مفقودا في درنة ومعظمهم في درنة المنكوبة وأحدهم في طبرق.



وأشارت إلى أنه حتى الان هناك ثلاثة مسشتفيات ميدانية مصرية إثنين منهما في مدية السلوم وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم وأخرى ميدانية وحاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا.



وشددت أن كافة غرف العمليات في وزراتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعةونتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بيه ذوي المفقودين للتأكد من اختلافها وفرزها.