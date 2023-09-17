ضبط المتهم بسرقة اجهزة كهربائية من داخل فيلا بالجيزة

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، مرتكبي واقعة سرقة محتويات فيلا بالجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، باكتشافه سرقة الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى، من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة"، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 أشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.