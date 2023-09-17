فريق طبي ينجح في إنقاذ مريض بقنا العام.. انفجر القولون بسبب البلهارسيا

تمكن فريق الجراحة العامة في مستشفى قنا العام ، من إنقاذ حياة مريض يعاني من انفجار في القولون السيني، بإجراء جراحة عامة باستخدام الدباسة الجراحية الدائرية، والحالة تتلقى العلاج داخل المستشفى بمتابعة طبية دورية.

وبحسب بيان مستشفى قنا العام، الحالة لمريض أربعيني وصل إلي قسم استقبال الجراحة العامة منذ شهرين، وشخصت التهاب برتوني عمومي وانفجار بالأمعاء وتم عمل استكشاف للبطن وتبين وجود ورم بالقولون السيني منفجر.

على الفور تم إدخال المريض غرفة العمليات وتم استئصال الورم بحافة امان وعمل فتحة كولوستومي هارتمان خضع المريض للعلاج داخل القسم وبعد ظهور نتيجة العينة عبارة عن ورم التهابي سببه عدوي البلهارسيا.

وتابعت المستشفى في بيانها بعد ظهور العينة تم تحضير المريض للعملية التانية بعد خروجه من المستشفي واعطاء المريض جرعة البلهارسيا، وعمل منظار قولوني لتجنب وجود بؤر أخري التهابية وغلق الكولوستومي وتوفير الدباسة الجراحية، وذلك بدعم من الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد الديب ، مدير مستشفى قنا العام .

وادخل المريض العمليات وعمل توصيل القولون النازل مع المستقيم بالدباسة الجراحية ، الذي يعتبر استخدام الدباسة الجراحية من الآليات الحديثة التي توفرها مستشفي قنا العام للمرضى، والحالة العامة للمريض مستقرة.

وضم الفريق الطبي، الدكتور محمد لطفي استشاري جراحة المناظير، والدكتورمحمود القهيوي اخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد هويدي اخصائي الجراحة العامة، والدكتور اندرو اخصائي الجراحة العامة، والدكتور اسامة عبدالعاطى طبيب الجراحة العامة، وفريق التخدير ، الدكتور عادل علي استشاري التخدير مدير العمليات ، والدكتور سامح شاكر استشاري التخدير.