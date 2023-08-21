سليمان وهدان: مرتضى منصور مشارك مع ممدوح عباس في أزمة الحجوزات بالزمالك

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن المتسبب في الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، وهو ما أثر بدوره على القلعة البيضاء في الموسم الماضي، وعلى قطاعات عديدة داخل النادي، حتى انتهى الأمر باستقالة مجلس إدارة الفارس الأبيض بالكامل.

وقال "وهدان"، خلال تصريحات عبر فضائية "العربية"، إن نادي الزمالك نادي كبير، إلا أنه عانى من مشاكل عديدة، منها مشاكل مع الضرائب، ومشاكل مع وزارة الأوقاف، ووزارة الكهرباء، ومشاكل مع الهيئة العامة للتعمير، ومشاكل خاصة باللوجستيات بالنسبة للألعاب الرياضية الموجودة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفارس الأبيض غني جدا، ولديه موارد كبيرة جدا، ويعد هو النادي الشعبي الذي يمتلك أكبر طبقة متوسطة، إذ أنه يتواجد في منطقة شعبية ما بين منطقة ميت عقبة، وإمبابة والمهندسين، ولذلك يتخذ طابع الطبقة المتوسطة التي تمثل جزء كبير من الشعب المصري في الفترة الراهنة.

وعن السبب وراء الحجز على أرصدة النادي، عقب سليمان وهدان قائلا إن الأمر يتم تجزئته لمرحلتين، المرحلة الأولى هي حكم صدر لممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، ثم تدخل مرتضى منصور وطالب وزير المالية بالحجز على أرصدة النادي، بصفة أن الضرائب هي جهة سيادية، ومن حقها الاستفادة أولا، إذ أنها تسبق في الحجز على أي حجز مدني وفقا للقانون.

الزمالك المتضرر من خلاف مرتضى منصور و ممدوح عباس

وأردف: "مرتضى منصور السبب وكذلك ممدوح عباس الاتنين سويا، مقدرش أعفي المستشار مرتضى منصور في الإشكالية أو ممدوح عباس، علشان هو كان خلاف شخصي تضرر منه نادي الزمالك في النهاية، ولن يستفاد المستشار مرتضى منصور، أو ممدوح عباس من هذا الخلاف، والمتضرر الوحيد هو نادي الزمالك".