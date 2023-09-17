عاجل
شعبة الأرز تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار (فيديو) مفاجأة غير متوقعة في تراخيص السيارات بمصر الأردن.. زيادة أسعار المياه بشكل تدريجي "الإسعاف الليبية" تشكر مصر والرئيس السيسي (فيديو)
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"أبرز معالم العاصمة".. حريق ضخم في برج النيل بالسودان

حريق في برج النيل
حريق في برج النيل

تتسارع وتيرة الاشتباكات العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أنحاء العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، وأشد تلك المواجهات ما يدور في محيط القيادة العامة للجيش، ما تسبب في انتشار سحب من الدخان غطت أجزاء واسعة من العاصمة.

 

txt

حرب السودان.. مشاهد مروعة لمباني شاهقة تحترق في الخرطوم

txt

وزيرة الهجرة توجه برفع مطالب وشكاوي الطلاب العائدين من السودان لمجلس الوزراء

ونشرت وسائل إعلام سودانية محلية مقطع فيديو وصورا تظهر اندلاع حريق كبير في برج شركة النيل للبترول بالعاصمة الخرطوم، وسط القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو وصورا تظهر احتراق البرج الذي يعد أحد معالم العاصمة السودانية الخرطوم.

وغطى دخان أسود كثيف سماء العاصمة السودانية. وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل تهشم نوافذ مبان عدة في وسط الخرطوم واختراق الرصاص لجدرانها.

ويعد مبنى شركة النيل ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرمي، من أبرز معالم العاصمة. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل إذ غطى اللون الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه.

ومن غير الواضح كيف اندلع الحريق أو ما إذا كان أي شخص قد قُتل أم لا، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".

واستمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجيش إنه تصدى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش بأن "القوات المسلحة تمكنت من دحر محاولة الميليشيا المتمردة الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة".

وأعلن أن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما أجبرها على الفرار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق مقر يُرجح أنه وزارة العدل القريبة جدا من قيادة الجيش.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 أبريل، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار.

وفر نحو 2.8 مليون شخص من الخرطوم، التي تشهد قصفا جويا وبالمدفعية الثقيلة وحرب شوارع في مناطق سكنية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

السودان.. اشتباكات عنيفة حول مُحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم

الحرية والتغيير في السودان تُحذر طرفي النزاع من تشكيل حكومتين

"حميدتي" يُثير موجة قلق.. وشبح التقسيم يطل في السودان
الجريدة الورقية