الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصرع 7 أشخاص في احتراق حافلة تقل فريق إنقاذ في ليبيا

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

 لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرين في انقلاب واحتراق حافلة كانت تقل فريق إنقاذ يوناني، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا، اليوم الأحد.

 فيضانات ليبيا:

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مصرع 4 أشخاص من فريق إنقاذ يوناني في ليبيا (فيديو)

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 وانقلبت الحافلة وهي في طريقها إلى مدينة درنة، التي تعرضت لإعصار “دانيال” خلال الأيام الماضية، وكان فريق الإغاثة اليوناني بين منطقتي قندولة وسلنطة بالجبل الأخضر حيث اندلع حريق بالحافلة التي تقلهم.

 

 وناشدت منظمة الصحة العالمية السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي.

 

 وأوضحت المنظمة أن دفن الجثث بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.

 

 وأكدت المنظمة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبًا، ويجب دفنها في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.

 

 وكانت السلطات الليبية قد دفنّت ضحايا الفيضانات في 3 مقابر جماعية، فيما ما زال 10100 شخص في عداد المفقودين.

 

 وتسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي اجتاح شرق ليبيا الأسبوع الماضي في انهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

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