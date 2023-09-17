مخرج: مدينة الثقافة والفنون دليل قوي على مكانه كهوليوود للشرق الأوسط (شاهد)

أكد المخرج هشام عطوه، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصور الثقافيه والفنون يؤكد على ريادة مصر الثقافيه والفنيه في العالم.

وقال "عطوة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc "، اليوم الأحد، إن وجود عاصمة للثقافة والفنون دليل قوي على مكانه مصر الطبيعيه كرائده للفنون في الشرق الاوسط.

وأشار إلى أن وجود عاصمة للثقافة والفنون يؤكد على دورها الحقيقي كهوليوود للشرق الأوسط وهي نقطة انطلاق لجميع الفنانين والنجوم فمصر هي الأساس ثقافيا وفنيا وفكرياً.

السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة

وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

وتم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصةً مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.أكد المخرج هشام عطوه، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصور الثقافيه والفنون يؤكد على ريادة مصر الثقافيه والفنيه في العالم.