حرص سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على متابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وتعد مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد من أهم الهيئات التعليمية في المنطقة، حيث تعمل جاهدة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب. وتهدف الإدارة إلى تطوير الإدارة التعليمية وتحسين جودة التعليم بما ينسجم مع رؤية وأهداف وزارة التربية والتعليم.

ويتابع وكيل التعليم بالوادي الجديد، أعمال إدارة الداخلة التعليمية وجاهزية مدارسها للعام الدراسى الجديد العديد من الجوانب المهمة.

ومن بين هذه الجوانب، إعداد المباني المدرسية وصيانتها، وتوفير الأثاث والمعدات اللازمة، وضمان توفر الموارد البشرية الكافية والمدرّبة، واستكمال إعداد المناهج الدراسية والكتب المدرسية.

وتعمل إدارة الداخلة التعليمية على الاستعداد للتدريبات التعليمية وورش العمل للمعلمين والمعلمات، فالتدريب المستمر يلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة التعليم واستثمار القدرات والمهارات الفردية للمعلمين والمعلمات.

وتهتم إدارة الداخلة التعليمية بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتعزيز الانضباط والسلوك الإيجابي بينهم. وتعمل أيضًا على تفعيل الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية لتطوير شخصية الطلاب ومهاراتهم الاجتماعية.

بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، تسعى إدارة الداخلة التعليمية لتوفير التواصل الفعال والشفاف لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات التحصيل العلمي للطلاب.

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الداخلة التعليمية تتابع جاهزية مدارسها لإستقبال العام الدراسى الجديد