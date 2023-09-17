وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023 في إدارة بلاط التعليمية.

يأتي ذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتنسيق مشترك مع حنان مجدي نائب المحافظ.

جاءت هذه الجهود في إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة تعليمية مثلى وجاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، وتتطلب العملية التعليمية تحضير وتجهيزات استثنائية لضمان سلامة الطلاب والعاملين في المدارس.

وتتضمن الجهود التي تبذلها إدارة بلاط التعليمية للاستعداد بالعام الدراسي الجديد تجهيز المدارس بالمستلزمات اللازمة للتعامل مع التحديات الصحية، مثل توفير مواد التعقيم والكمامات والقفازات. وتأمين المدارس بأطقم طبية متخصصة للتعامل مع أي حالة طارئة وإجراء تعقيم شامل لقاعات الدراسة والأماكن العامة في المدارس وتنظيم ورش عمل للمعلمين والإداريين للتعريف بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس.

وتعكس هذه الاستعدادات التزام الحكومة المصرية بتقديم تعليم عالي الجودة وتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب والمعلمين. فالتعليم يعد أحد الركائز الأساسية لتنمية المجتمع وبناء الأجيال القادمة، ولذلك فإن الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد يسهم في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهداف التعلم للطلاب.

ويتطلع الجميع إلى بداية موفقة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، بتعاون بين الإدارة التعليمية والمعلمين والأهالي، حيث سيتم توفير بيئة تعليمية آمنة تشجع الطلاب على الاستفادة القصوى من التعليم وتحقيق نجاحهم الأكاديمي.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات بلاط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد