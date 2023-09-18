وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

تابع وكيل التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة بشكل مكثف للتأكد من جاهزيتها وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس.

في اطار تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وتوجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، إلى ضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاهزية مدارس الفرافرة التعليمية في الوادي الجديد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وتعتبر إدارة الفرافرة التعليمية من أهم المناطق التعليمية بالوادي الجديد، حيث تستقبل العديد من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية؛ ولذلك يتم إيلاء اهتمام كبير للوضع العام للمدارس ولجاهزيتها لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي.

وتقوم لجان المتابعة الميدانية بزيارات دورية للمدارس في منطقة الفرافرة للتأكد من توفر البنية التحتية الملائمة وجاهزية الفصول الدراسية والمرافق الأخرى. يتم توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالفرافرة التعليمية، حيث يلعبون دورًا هامًا في مساعدة الطلاب على التكيف مع البيئة المدرسية وحل المشاكل الاجتماعية التي يمكن أن تواجههم.

ويجدر بالذكر أن هذه الجهود المبذولة في الوادي الجديد تأتي في إطار التحول الشامل في المنظومة التعليمية والتربوية الذي يسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيقه. فالتركيز على جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة وجاهزة يعد من أولويات الوزارة في سبيل تحقيق تعليم متميز ورفع مستوى التعليم في مصر.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جهود لجان المتابعة الميدانية بزيارة مدارس الفرافرة