بمشاركة تريزيجيه ..طرابزون سبور يضرب بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور فوزًا ثمينا على نظيره فريق بشكتاش بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمى مسابقة الدوري التركي.



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تقدم طرابزون سبور بالهدف الأول عن طريق لاعبه بول أونواتشو، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ، قم أضاف

أناستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثاني وذلك في الدقيقة 41 من الشوط نفسه.

وشهد الشوط الثاني من مواجهة طرابزون سبور وبشكتاش مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه كبديل في الدقيقة 46 وذلك عقب تعافيه من كسر الضلع.

تمكن تريزيجيه من صناعة الهدف الثالث والذي سجله إدين فيسكا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة يحتل الفريق الكروي بنادي طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 9 نقاط ، بينما يتواجد بشكتاش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط .