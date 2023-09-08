الإيفواري " بيبي" في طرابزون سبور التركي

انضم الجناح الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي إلى طرابزون سبور التركي من أرسنال الإنجليزي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الفريق اللندني.

وقال بيبي "28 عاماً"، المعار الموسم الماضي إلى نيس الفرنسي، في مقطع فيديو نشره النادي التركي وهو في طائرة خاصة "سعيد جداً للانضمام إلى هذا النادي، تلقيت عروضاً كثيرة من أندية أخرى لكني قررت الانتقال إلى هذا النادي التركي الكبير من أجل إحراز لقب الدوري هذه السنة".

وخاض بيبي "10 أهداف في 37 مباراة دولية" 28 مباراة مع نيس الموسم الماضي سجل فيها هدفاً واحداً، وأثرت اصابته بركبته في عودته لـ الظهور على الساحة الأوروبية.

بعد تألقه مع ليل الفرنسي، انتقل إلى أرسنال في 2019 بصفقة كبيرة ناهزت 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب إفريقي في التاريخ، بيد أنه فشل في إثبات نفسه مع فريق شمال لندن.

وبعد إحرازه لقب الدوري التركي في 2022، حلّ طرابزون سبور في المركز السادس الموسم الماضي.