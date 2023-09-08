طرابزون التركي يعلن تعاقده مع لاعب أرسنال

أعلن نادي طرابزون التركي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب أرسنال نيكولاس بيبي، ليزامل اللعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

طرابزون يضم بيبي

ونشر طرابزون سبور عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لنيكولاس بيبي لاعب آرسنال، وهو يرتدي قميص الفريق التركي.

وقال بيبي في تصريح له: "لقد جئت إلى هنا لأصبح بطلاً وأحقق النجاح، طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا".

لم يعلن طرابزون عن تفاصيل التعاقد بعد، وكذلك آرسنال، ومن المتوقع أن يجتاز نيكولاس بيبي الفحص الطبي اليوم قبل الالتزام بعقده الجديد.

تمت إعارة نيكولاس بيبي إلى نيس في الموسم الماضي، وقد خاض 19 مباراة، وسجل 6 أهداف في جميع المسابقات.

وعاد نيكولاس بيبي هذا الصيف إلى إنجلترا، لكن المهاجم الإيفواري لا يعد في حسابات المدير الفني ميكيل أرتيتا، وهو ما فتح الباب أمام رحيله مجددًا.

وينضم نيكولاس بيبي إلى طرابزون سبور، والذي يلعب في صفوفه المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه.