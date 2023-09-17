أكد المهندس حسني درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط، أنه تم رفع وتوقيع عدد 160 عزبة للهيئة العامة للتخطيط العمراني بأسيوط الي المركز الرئيسي للهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة للاعتماد. تعمل الهيئة على دراسة هذه الأحوزة والتأكد من توافقها مع المعايير والضوابط القانونية المطبقة، وبعد ذلك سيتم تسليم رخص البناء لأصحاب العزب المعتمدة.

يهدف الإنتهاء من اعتماد الاحوزه العمرانية الجديدة في مركز أسيوط، على تخفيف العبء على المواطنين للحصول على تراخيص البناء داخل الحيز العمراني في قرى مركز أسيوط والقضاء على البناء غير المشروع والعشوائيات.

وتعمل الحكومة المصرية على مكافحة ظاهرة البناء المخالف وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال اعتماد الأحوزة العمرانية للمناطق غير المخططة. وفي هذا السياق،

وأعلن حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، عن انتهاء عملية اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 20 عزبة في بعض القرى التابعة للمركز في قرى المطيعة وبني حسين وموشا ومنقباد وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل عملية الحصول على رخصة البناء داخل الحيز العمراني بتلك القرى وذلك تعبيرًا عن اهتمام القيادات بتكريم المواطن وتحقيق تطلعاته لحياة أفضل.

اعتماد الحيز العمراني لعدد 20 عزبة بقري مركز أسيوط

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أكد على أهمية الانتهاء السريع من عملية اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة في مركز أسيوط. فالهدف الرئيسي من ذلك هو تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل عملية الحصول على رخص البناء الشرعية، وبالتالي الحد من ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات.

يواجه الكثير من المواطنين صعوبة في الحصول على رخص البناء في الأماكن غير المخططة، وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات التي تعيق تطوير المدن وتؤثر على المنظر العام للبيئة الحضرية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مركز أسيوط، وتحسين البنية التحتية للقرى والمدن التابعة للمركز. كما ستكون لها أثر إيجابي في تحسين المنظر العام لتلك المناطق، وتعزيز رفاهية المواطنين وجودتهم الحياتية.

وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة البناء المخالف والعشوائيات، وتنظيم البنية التحتية في القرى والمدن الريفية.

تمثل الأحوزة العمرانية حلاً فعالاً لمشكلة البناء غير القانوني والعشوائيات، حيث تتضمن إعطاء تصاريح بناء للمواطنين داخل الحيز العمراني المعتمد، وتوفير كافة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. وبهذا يتم تنظيم وتطوير هذه القرى وجعلها أكثر صالحية للسكن وتوفير بيئة حياة متكاملة للسكان.

ومن المتوقع أن يستفيد آلاف المواطنين من هذه الخطوة، حيث ستساهم في تحسين ظروف الحياة والتخفيف من الازدحام السكاني في هذه القرى. كما أنها ستحد من ظاهرة البناء المخالف الذي يتسبب في تدهور المنظومة العمرانية والتجمعات السكانية غير المنظمة.

وتعد مبادرة اعتماد الأحوزة العمرانية جزءًا من خطة عمل شاملة تهدف لتطوير البنية التحتية في اسيوط، وتوفير سكن لائق للمواطنين في القرى والمدن الريفية. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة لجميع المواطنين.

وفي نهاية الأمر، تعد الأحوزة العمرانية استراتيجية هامة لتطوير التخطيط العمراني في مركز أسيوط، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني وتوفير الخدمات الأساسية. إن هذه الخطوة الهامة ستساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.