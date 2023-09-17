مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر بصحة ديروط

نفذت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، زيارة للوحدة الصحية في نزلة ضاهر بديروط بإشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية في ديروط.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الصحة واهتمام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتطبيق المعايير المصرية لمكافحة العدوى، وبتوجيهات من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ت

وقام فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية بالإدارة، ممثلًا في الدكتورة أمنية محسن والدكتورة مروة عبدالتواب، بزيارة وحدة الرعاية الصحية في قرية نزلة ضاهر، تم القيام بتفقد جميع الأقسام الوقائية في الوحدة والتأكد من تطبيق المعايير الصحية لمكافحة العدوى، وكذلك مستوى تدريب الفريق الطبي على الالتزام بهذه المعايير، وتم أيضًا مراجعة صلاحية جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وتم تدريب الفريق الطبي على تجهيز واستخدام الواقيات الشخصية بشكل صحيح، وضمان تطبيق إجراءات الخلع والارتداء بطريقة تتوافق مع معايير مكافحة العدوى وحماية البيئة، وبفضل هذه الجهود المتواصلة، يتم ضمان توفير بيئة نظيفة وصحية للمرضى والموظفين في الوحدة.

تأتي هذه الزيارة لتأكيد التزام فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية بتنفيذ المبادئ الأساسية للسلامة الصحية والوقاية من العدوى في الوحدة الصحية. وتعتبر الفحوصات المنتظمة والتدريبات المكثفة على الإجراءات الصحية جزءًا أساسيًا من جهودنا المستمرة لمكافحة الأمراض المعدية وللحفاظ على سلامة الجميع.

مع التوجيه والدعم المستمر من قبل الإدارة العليا للوحدة الصحية، يستمر فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية في العمل على تحسين ممارسات الوقاية والسلامة في الوحدة الصحية، مما يعزز الثقة والتأكيد على حماية الجميع من العدوى وتعزيز الرعاية الصحية الجيدة.

تسعى الحكومة إلى ضمان سلامة المرضى والموظفين الصحيين في جميع المرافق الصحية. لذلك، فإن مراقبة وتدقيق معايير مكافحة العدوى هو أمر حيوي في جميع الوحدات الصحية. وتعمل هذه الجهود على تعزيز الاستجابة الصحية للأمراض السارية وتقليل انتشار الأمراض المعدية.

يهدف فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية إلى توفير جو صحي وآمن للمرضى والعاملين في المرافق الصحية. وبفضل الجهود المبذولة من الدكتورتين أمنية محسن ومروة عبدالتواب، تم تأمين حماية كافية للمرضى والعاملين في الوحدة الصحية بنزلة ضاهر.

يعتبر تدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى ومهارات الخلع والارتداء أمرًا أساسيًا لضمان سلامة الجميع. وتعد الالتزامات الصحية في البيئة الطبية جزءًا من الجهود المستمرة للحد من الانتشار المحتمل للأمراض.

قام فريق الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة الصحية بديروط، المكون من صابرين إبراهيم وسها نبيه بمتابعة جولة فريق مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية في الوحدة الصحية بنزلة ضاهر والتوعية بأهمية مكافحة العدوى والحفاظ على بيئة صحية وآمنة في الوحدات الصحية. إن استمرار التدريب والمراقبة الدورية لمعايير مكافحة العدوى سيسهم بشكل كبير في تحقيق الجودة العالية للرعاية الصحية وحماية المجتمع بشكل عام.

صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر

صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر

صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر

صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر

صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر

صحة ديروط .. مراجعة صلاحية أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بوحدة نزلة ضاهر