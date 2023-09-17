مصرع 4 أشخاص من فريق إنقاذ يوناني في ليبيا (فيديو)

لقي أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني حتفهم في حادث سير في ليبيا، بعد أن جاءوا لتسلم مهام عملهم في عمليات الإنقاذ العالمية لمدينة درنة، وفق لما أعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبدالجليل، اليوم الأحد.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن الحادث «المروع» أدى أيضًا إلى إصابة 15 بينهم 7 في حالة حرجة.

وقال المصدر أن حادث سير أليم أدى لمقتلهم، حيث كانوا قد وصلوا إلى البلاد قبل ساعات قليلة عبر مطار بنينا.

كما أشار المصدر إلى أن عناصر الفريق التركي للإنقاذ بخير، على عكس ما انتشر في بادئ الأمر.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق حافلة بالكامل، قيل إنها كانت تقل عناصر من فريق الإنقاذ اليوناني.

وتشهد ليبيا توافدًا للعديد من فرق الإنقاذ من دول مختلفة للمساعدة في مواجهة آثار كارثة الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد وأدى إلى مقتل الآلاف.

كما بدأت المساعدات الدولية تصل السبت إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، وصول معدات طبية وطاقم دعم مكون من 148 شخصًا إلى ليبيا المتضررة من إعصار دانيال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول".

وأوضح قوجة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن 159 عنصرًا طبيًا تركيًا يعملون حاليًا بالمستشفيات الميدانية في ليبيا.

وأضاف مساء السبت، أن تواجد الفرق التركية في ليبيا يعتبر وظيفة إنسانية وأخوية.

وكان إعصار دانيال قد ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا.

وقد انهار سدان فوق ميناء درنة، لتجتاح المياه مناطق شاسعة من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة.

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