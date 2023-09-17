صحة البداري تنظم زيارة ميدانية موسعة للوحدات الصحية

كلفت الدكتورة وفاء منصور مدير صحة البداري بمحافظة أسيوط، فريق الإشراف بإدارة صحة البداري، برئاسة الدكتور محمد صلاح حافظ نائب مدير إدارة الأعمال الوقائية، لبدء جولة موسعة اليوم الأحد، إلى وحدة الرعاية الأولية بالعقال البحري لمراقبة الخدمات المقدمة، ضمن سلسلة جولات تشمل كافة الوحدات الصحية بالبداري، من خلال تشكيل فريق تفتيش مالي وإداري، ومشرفي الشئون القانونية والتمريض، المستودعات والجودة والصيانة ومكافحة العدوى.

وتفقدت اللجنة أقسام الوحدات المختلفة للتأكد من تقديم الخدمات الطبية، وقام الفريق بالجولة. التأكد من توفر أدوية الطوارئ وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارئ والأمصال.

واختتمت الجولة بجولة في المبادرات الرئاسية المتعلقة بسرطان الثدي وأمراض الكلى والأورام السرطانية والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة 100 يوم من الصحة.

وقام بمتابعة عيادة تنظيم الأسرة بالوحدة للتأكد من توفر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وكذلك الصيدلية وتوافر الأدوية اللازمة هناك.

وشدد على ضرورة صيانة الأجهزة والمعدات واستخدامها بالشكل الصحيح.

وأشار الدكتور محمد صلاح حافظ نائب مدير الإدارة الصحية بالبداري، إلى أن هذه الرحلات الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الشئون الوقائية لمتابعة المنظومة الطبية.