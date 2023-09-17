حلاوة المولد.. طريقة عمل ملبن محشي عين جمل

أيام قليلة تفصلنا عن المولد الشريف، الذي يترقبه المسلمون في كل بقاع الأرض، ويحتفلون بهذا اليوم المميز بشراء حلاوة المولد، فتعد من أهم العادات التي يتبعها الجميع في هذا اليوم، لذا نقدم لك طريقة تحضير الملبن بعين الجمل، وهو من الحلويات التي يفضلها الجميع في هذه المناسبة؛ لمذاقه اللذيذ وفوائده الكثيرة.

ملبن محشي عين جمل

طريقة تحضير ملبن بحشو عين جمل

المقادير

3 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

2 كوب ماء

5 ملعقة كبيرة نشا

5 ملعقة كبيرة جيلاتين

1/2 كوب ماء ساخن

سكر بودرة مخلوط بالقليل من النشا للتزيين

عين جمل مجروش للحشو

خطوات التحضير

اذيبي الجيلاتين مع الماء الساخن جيدا.

اذيبي النشا في كوب الماء جيدا ثم ضعيها على الجيلاتين و قلبي جيدا.

اضيفي السكر و ماء الورد ثم ضعي المزيج على النار و قلبي حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ضعي عين الجمل على المزيج و قلبي ثم ارفعيه من على النار.

قومي بدهن صينية بالنشا ثم ضعي مزيج الملبن واتركية ليبرد ثم ضعيه في الثلاجة طوال اليوم.

قومي بتقطيع الملبن ثم زينيه بالسكر البودرة وقدميه.

فوائد عين الجمل

قلب صحي

يساعد الجوز في الحفاظ على صحة قلبك، حيث تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 في تكوين الكولسترول الجيد عن طريق تقليل الكوليسترول السيئ، مما يفيد القلب.

يزيد المناعة

يساعد عين الجمل في زيادة مناعتك؛ لغناه بمضادات الأكسدة الهامة للجسم، كما يساعد على حمايتك من العديد من الأمراض الآخرى.

يخفف الإمساك

يُعرف عين الجمل باحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يسهل عملية الهضم، و يحفز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.