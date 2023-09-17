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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية لمفتى الديارالمصرية بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوى

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الجانب المعرفى والثقافى لأعضاء هيئة الشرطة.

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مصدر أمني ينفي إضراب عدد من نزلاء مركز للإصلاح والتأهيل

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حملة أمنية مكبرة في مُحافظتي أسوان ودمياط

فقد نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف..

 حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الديار المصرية، بعنوان (الإحتفال بالمولد النبوى الشريف - دروس وعبر).

ودارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة  قبل بعثتة كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التى مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على إتباعها والإقتداء بها.. وفى ختام الندوة أجاب فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية على بعض الأسئلة.

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