اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تطوير التعليم قضية أمن قومي

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: تطوير التعليم قضية أمن قومي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الكوارث تجتاح الدول العربية

الكوارث تجتاح الدول العربية غضب الطبيعة في المغرب وليبيا والجزائر واليمن والسودان

النائب العام الجديد يؤدي اليمين الدستورية

آلاف الضحايا من القتلى والمصابين واختفاء قرى وتشريد المواطنين

9.% تراجعًا في أسعار الذهب محليًا

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكتب: الدولة المدنية وجماعة الإخوان

إجراءات حكومية لضبط الأسعار ومنع استنزاف قرارات الحماية الاجتماعية

الحكومة تناقش استعدادات موسم الحج المقبل

لا عجز في منظومة توريد القمح الموسم الحالي