وصل السلك.. مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

لقي طفل في الصف الخامس الابتدائي، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربي، بعزبة صقر بنطاق مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك خلال قيامة بتوصيل سلك بمصدر للتيار الكهربي ووفاته على الفور.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بمصرع طفل صعقًا بالتيار الكهربائي ووفاته.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص يتبين أن الطفل المتوفى يدعى" أحمد هشام"، 12 عامًا بالصف الخامس الابتدائي ومقيم عزبه صقر بنطاق مركز السنبلاوين.

وتبين أن الطفل تعرض للصعق الكهربائى، إثر قيامه بإيصال أحد الأسلاك الكهربائية، وصعقه على الفور ولقي مصرعه.

وجرى نقل جثمان الطفل المتوفى إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحويله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.