إنطلاق المؤتمر العلمي السنوي السادس لجمعية أسيوط للصدر حول "أساسيات الطب الرئوي"

نظمت جمعية أسيوط للصدر، بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة أسيوط؛ المؤتمر العلمي السنوي السادس للجمعية حول: "أساسيات الطب الرئوي"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والمقرر عقده يوما؛ ١٧، ١٨ من سبتمبر٢٠٢٣م.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن المؤتمر يستهدف الوقوف على كل ما هو جديد في أمراض الصدر، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية، والعملية بين نخبة من المتخصصين في هذا المجال، مؤكداً على أهمية المؤتمرات العلمية؛ لمواكبة أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، وتحقيق الإفادة القصوى، داعيًا العلماء المشاركين في المؤتمر؛ بمد جسور التواصل العلمي والفكري؛ لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأطباء المتخصصين في الصدر ، مشيداً بدور قسم الأمراض الصدرية، وما حققه من طفرة نوعية في شتى تخصصاتهم الفرعية الدقيقة؛ لرفع مستوى الكوادر الطبية.

وشهد المؤتمر؛ حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صفاء موافي رئيس قسم الصدر بالكلية، والدكتور عاطف القرن أستاذ الصدر بالكلية ورئيس الجمعية والمؤتمر، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة بأسيوط، نائباً عن الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة ناهد محمد علي مدير الشئون الطبية بالتأمين الصحي، نائبةً عن الدكتور أيمن منصور مدير فرع التأمين الصحي بأسيوط، ولفيف من أساتذة الصدر بالجامعة وعدد من الجامعات المصرية، وأطباء الصدر بمستشفيات الجامعة، ووزارة الصحة.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، بنشاط أساتذة قسم الصدر، وعلى رأسهم الدكتور عاطف القرن رئيس المؤتمر، وما يتحلون به من مهارة، وتفانٍ في العمل؛ لصالح مرضى الصعيد المترددين على جميع مستشفيات أسيوط، مؤكداً على استمرار دعم إدارة الجامعة لهم في جميع المجالات، وعقد المؤتمرات العلمية المختلفة التي تسمح بتبادل الخبرات بين مختلف الأجيال، وتدعم شباب الأطباء علمياً، ومعنوياً؛ خلال أداء مهمتهم الطبية، والإنسانية في العلاج، والتخفيف عن آلاف المرضى.

وأكد الدكتور محمود عبدالعليم على أهمية المؤتمر المنعقد في رحاب الجامعة، وتحت مظلة كلية الطب التي دأبت على عقد الكثير من المؤتمرات المهمة، والملتقيات الرائدة، مقدماً شكره لمنظمي المؤتمر؛ لحرصهم على أن تكون المحاضرات قابلة للتطبيق، ويضيف المحاضرون فيها من علمهم، وخبراتهم؛ لتحقيق أكبر فائدة علمية، وعملية.

وقال الدكتور علاء عطية: إن المؤتمر يستهدف إتاحة الفرصة لكافة الباحثين، والمتخصصين في الأمراض الصدرية؛ للإفادة من جلسات المؤتمر العلمية، والنقاشية، ومناقشة أساسيات الطب الرئوي والتي تبرز فيها أهمية التاريخ المرضي، والفحص الإكلينيكي، والاختبارات ، والأبحاث الأساسية للتشخيص، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجامعة، والجمعيات الطبية، وبالأنشطة التي تقوم بها جمعية أسيوط للصدر؛ لتقديم خدمات طبية، وعلاجية متميزة

انطلاق المؤتمر العلمي السنوي السادس لجمعية أسيوط للصدر حول "أساسيات الطب الرئوي"