أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

تشهد العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا بالأسعار، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي:

سعر الشراء:- 30.84 جنيه.

سعر البيع:- 30.93 جنيه.

أسعار اليورو:

سعر الشراء:- 33.09 جنيه.

سعر البيع:- 33.21 جنيه.

أسعار الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء:- 38.45 جنيه.

سعر البيع:- 38.58 جنيه.

أسعار الفرنك السويسري:

سعر الشراء:- 34.51 جنيه.

سعر البيع:- 34.63 جنيه.

أسعار 100 ين الياباني:

سعر الشراء:- 20.92 جنيه.

سعر البيع:- 20.99 جنيه.

أسعار الريال السعودي:

سعر الشراء:- 8.22 جنيه.

سعر البيع:- 8.24 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي:

سعر الشراء:- 99.88 جنيه.

سعر البيع:- 100.22 جنيه.

أسعار الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء:- 8.39 جنيه.

سعر البيع:- 8.42 جنيه.

أسعار اليوان الصيني:

سعر الشراء:- 4.23 جنيه.

سعر البيع:- 4.25 جنيه.