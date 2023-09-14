يبحث الكثير عن موعد اجتماع البنك المركزي باستمرار، حيث يناقش البنك المركزي كل 6 أسابيع مصير سعر الفائدة لتقليل مستويات التضخم عن المستوى الذي يعد متوافقًا مع استقرار الأسعار، وخفض تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة.

ويستهدف البنك المركزي من خلال القرارات المتعلقة بـ سعر الفائدة انخفاض معدل التضخم للمستهدف الحالي البالغ 7.0% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024.

فيما ​تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة كل 6 أسابيع.

وتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.​

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة

ويجتمع البنك المركزي في 21 سبتمبر الجاري في سادس اجتماعات اللجنة لهذا العام لمناقشة سعر الفائدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع 3 أغسطس الماضي برفع سعر الفائدة 1%.

قرارات لجنة السياسة المتعلقة بسعر الفائدة منذ بداية العام

قررت في اجتماعهـا الأخير الخميس 3 أغسطس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وقررت اللجنة في اجتماعي الخميس 18 مايو و22 يونيو لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

بينما قررت في اجتماعهـا الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعات الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25 % و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.



