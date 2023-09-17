زينة تغيير جلدها بشخصية فتاة مكافحة في فيلم "الإسكندراني"

تنطلق الفنانة زينة ضمن أحداث فيلم "الإسكندراني" بشخصية فتاة إسكندرانية تدعى قمر مكافحة وجدعة وتعيش حياة ظالمة، ولكنها تكافح مثل أى امرأة مصرية.

زينة

وبدأت زينة تصوير مشاهدها في فيلم "الاسكندرانى" مع النجم أحمد العوضى والمخرج خالد يوسف داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل، حيث التحقت زينة بأسرة العمل التي بدأت تصوير أول مشاهد الفيلم الأربعاء الماضى.

أبطال فيلم "الإسكندرانى"

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويسجل "الإسكندرانى" التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.

زينة

آخر أعمال زينة

وكان آخر أعمال زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019، وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.