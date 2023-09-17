ليمار يغيب عن أتلتيكو مدريد 6 أشهر

تعرض اللاعب الفرنسي توما ليمار نجم فريق نادي أتلتيكو مدريد لإصابة قوية، في مباراة فريقه أمس السبت أمام نادي فالنسيا، وبسببها خرج اللاعب من المباراة، لتنذر بغياب طويل للاعب عن الروخي بلانكوس.

إصابة ليمار بتمزق في وتر أخيل

تعرض ليمار لإصابة بتمزق في وتر أخيل خلال المواجهة التي خسرها أتلتيكو مدريد من فالنسيا بثلاثية نظيفه، ما سيضطره لإجراء عملية جراحية وفق ما أفاد فريقه الأحد.

تمزق في وتر أخيل سيبعد ليمار عن أتلتيكو مدريد عدة أشهر والتي قد تصل إلى 6 أشهر كونها إصابة قوية، وتحتاج للكثير من العلاج، ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد بيانًا وكتب: "كل القوة لك يا توم، نتمنى لك الشفاء العاجل"، دون أن يكشف النادي عن مدة غياب الفرنسي عن الملاعب.

وبالتالي فإن صاحب الـ 27 عام سيغيب طوال الدور الأول من الموسم الحالي، وسيعود متأخرًا في الدور الثاني، وقد يكون موسمه انتهى حال احتياجه لـ 6 أشهر بالفعل للعلاج والتأهيل.

سيكون دييجو سيميوني في موقف صعب وأمام خيارات قليلة في بداية مشوارة بدوري أبطال أوروبا، والمقرر له أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل أمام نادي لاتسيو الإيطالي.

بتلك الإصابة ينضم ليمار لقائمة إصابات أتلتيكو مدريد بعد إصابة الهولندي ممفيس ديباي، كوكي، الموزامبيقي راينيلدو ماندافا، الأرجنتيني رودريغو دي بول والتركي تشالار سوينجو.