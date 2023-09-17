الوادى الجديد: لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

قامت إدارة باريس التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، بتشكيل لجان ميدانية تتابع جاهزية المدارس في المحافظة. تشمل هذه اللجان مديري الإدارات النوعية المختلفة، مثل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتربية الخاصة.

وتضم هذه اللجان مدراء الإدارات النوعية في التعليم الإعدادي والتعليم الابتدائي والتربية الخاصة، حيث يتوجهون إلى المدارس في المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

ويشمل عمل هذه اللجان تفتيش المدارس والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأمنية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين داخل المدرسة.

وتشمل التحققات الأمنية التأكد من وجود سلالم الطوارئ، وأجهزة الإنذار والإطفاء، وتأمين الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى وجود مخرج طوارئ واضح ومشار إليه بشكل جيد. كما يتم التأكد من وجود اللوازم الطبية والإسعافات الأولية، ووجود مساحات خضراء آمنة للطلاب للراحة والترفيه.

وتعكف هذه اللجان أيضًا على فحص البنية التحتية للمدارس مثل الحمامات والمرافق الصحية للتأكد من نظافتها وصلاحيتها للاستخدام الآمن. ويتم أيضًا تقييم القدرة التعليمية للمدارس ومدى توفر الكتب المدرسية والمواد الدراسية في المدارس.

وتعد هذه اللجان من الأدوات والآليات الهامة التي تسهم في ضمان توفر بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب في إدارة باريس التعليمية بمحافظة الوادي الجديد. بفضل جهود هذه اللجان الميدانية، يتم تحقيق التأكد من جاهزية المدارس وتهيئة الظروف الملائمة لبدء العام الدراسي الجديد بنجاح وسلام.

تأتي تلك الإجراءات تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، ونائب المحافظ حنان مجدي. أكد المهندس سيد عبدالعزيز، نائب وزير التعليم في الوادي الجديد، على تشكيل لجان متابعة ميدانية للتحقق من استعداد مدارس محافظة الوادي الجديد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية التعليم بالوادي الجديد، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة ميدانية ستقوم بزيارة مدارس المحافظة في جميع الإدارات التعليمية الخمس، بهدف التأكد من استعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

ستقوم اللجان بالتحقق من جميع الإجراءات الأمنية والسلامة داخل المدارس، كما ستتحقق من توافر جميع المعايير والمتطلبات الضرورية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الإدارة التعليمية على توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة للطلاب والمعلمين. فالأمن والسلامة في المدارس أمران أساسيان يجب الانتباه إليهما لضمان تجربة تعليمية مثمرة وناجحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان الميدانية تعد جزءًا من الاستعدادات الشاملة للعام الدراسي الجديد التي تضم أيضًا تأهيل المعلمين وتجهيز المناهج الدراسية وتحضير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الطلاب.

من المتوقع أن تكون هذه اللجان آلية فعالة للتأكد من جاهزية المدارس في الوادي الجديد وسد الثغرات ومعالجة أي مشكلات قد تظهر قبل بدء العام الدراسي الجديد. وبهذا الشكل، يمكن أن يتم توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاهزة لاستقبال الطلاب وضمان تحقيق أهداف التعليم في المحافظة.

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى

تعليم الوادى الجديد لجان ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس باريس للعام الدراسى