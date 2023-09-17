نائب محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها؛ لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتشكل هذه المشاريع فرصًا مهمة لتوظيف الشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في مجال الاستدامة ويأتي الاهتمام المتزايد بالمشاريع الخضراء الذكية.

وأوضحت نائب المحافظ، أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ 182 مشروعًا، يتم تقييمها وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، فضلًا عن عقد لقاءات ومقابلات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم على مدار مرحلة التقييم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى مشاركة المشروعات الفائزة بقمة المناخ Cop28 المقرر عقدها بدولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.

وأشارت نائب محافظ الوادي الجديد، إلى أن هذه المشروعات تعكس التفكير الابتكاري والتكنولوجي الذي يسهم في حل مشكلات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الوادي الجديد.

وتضمنت المشروعات المقدمة مجموعة متنوعة من الفئات بما في ذلك طاقة الماء، والطاقة المتجددة، والتدوير وإعادة التدوير، والزراعة المستدامة، والمباني الخضراء، والنقل الذكي. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي البيئي في البلاد.

وأشادت بالمشاريع المقدمة وأكدت أهمية دورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وشددت على أنه من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات البيئية، يمكن تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وتابعت أن اللجنة التقييمية ستعمل على تقييم المشاريع المقدمة واختيار أفضل 18 مشروعًا للمنافسة في التصفيات النهائية. ومن ثم، سيتم اختيار بعض المشاريع الفائزة لتحقيق تنفيذها على أرض الواقع وتنميتها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتتولى لجنة تقييم المشروعات دورًا حاسمًا في اختيار أفضل المشاريع التي تتوافق مع معايير الاستدامة والتنمية الذكية. وتتضمن عمل اللجنة العليا للمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من الجهات المعنية والخبراء في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وتستهدف المشروعات الخضراء الذكية تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات. وتشمل الست فئات المختلفة في المبادرة المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وإدارة المياه والنفايات، والزراعة المستدامة، والتوعية البيئية، والبنية التحتية الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البيئية.

وتعد هذه الخطوة تحفيزاً كبيراً للمبادرات البيئية والابتكار في الوادي الجديد وتعزز دور المحافظة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تكون المشاريع الفائزة مثالاً للنجاح والابتكار في المجالات البيئية، مما سيشجع على تنفيذ المزيد من المشاريع المشابهة في المستقبل.

وأعربت مجدي، عن تفاؤلها بمستقبل المشاريع البيئية في الوادي الجديد وثقتها في أنها ستكون محركاً للتنمية المستدامة في المنطقة. ودعت جميع المهتمين والمستثمرين إلى المشاركة في دعم هذه المبادرة والانخراط في تنفيذ المشاريع البيئية والخضراء لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

ومن المتوقع أن تُعلن اللجنة التنفيذية بالمحافظة قريبًا عن المشاريع المتأهلة للتصفيات النهائية، حيث ستتم منافسة المشاريع على مستوى الجمهورية وتقييمها من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في المجالات ذات الصلة. وسوف تسهم هذه المشاريع المبتكرة والذكية في تعزيز التنمية المستدامة في مصر وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للبلاد.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية